Das „Trio Blackwood“ mit Jeff Reilly, Peter-Anthony Togni und Cellistin India Gailey waren aus Kanada herübergeflogen, um eines ihrer drei Deutschland-Konzerte bei den „Birnbacher Konzerten“ zu geben. Sie sorgten für ganz neue musikalische Eindrücke.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass sich in den „Birnbacher Konzerten“ seit Jahren hochkarätige Solisten und Ensembles die (Kirchentür)Klinke in die Hand geben. Trotzdem gibt es immer wieder „Premium-Veranstaltungen“, die das bisher Dagewesene hinter sich lassen, die den Blick weiten und dabei auch für Überraschungen sorgen.