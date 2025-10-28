„Birnbacher Konzerte“ „Trio Blackwood“ entführt Gäste in mystische Klangwelt Julia Hilgeroth-Buchner 28.10.2025, 07:00 Uhr

i "Trio Blackwood" zu Gast in Birnbach: Die kanadischen Musiker Peter-Anthony Togni, India Gailey und Jeff Reilly (von links) nahmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise jenseits des Vertrauten und Bewärten. Julia Hilgeroth-Buchner

Das „Trio Blackwood“ mit Jeff Reilly, Peter-Anthony Togni und Cellistin India Gailey waren aus Kanada herübergeflogen, um eines ihrer drei Deutschland-Konzerte bei den „Birnbacher Konzerten“ zu geben. Sie sorgten für ganz neue musikalische Eindrücke.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass sich in den „Birnbacher Konzerten“ seit Jahren hochkarätige Solisten und Ensembles die (Kirchentür)Klinke in die Hand geben. Trotzdem gibt es immer wieder „Premium-Veranstaltungen“, die das bisher Dagewesene hinter sich lassen, die den Blick weiten und dabei auch für Überraschungen sorgen.







