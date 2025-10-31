Abkochgebot ausgesprochen Trinkwasser in Mittelhof bakteriell verunreinigt 31.10.2025, 14:00 Uhr

i Ein Abkochgebot für Trinkwasser gilt ab sofort in Mittelhof. Felix Kästle. dpa

In den zentralen Teilen der Ortsgemeinde Mittelhof ist am Freitagmorgen eine bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt worden. Die Stadtwerke haben ein Abkochgebot ausgesprochen. Bürgermeister Berno Neuhoff äußert sich zur Situation.

Eine wichtige Warnung sprechen die Stadtwerke Wissen aktuell an die Einwohner der Ortsgemeinde Mittelhof aus: Bei einer Untersuchung ist dort am Freitagmorgen eine bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt worden. In den betroffenen Haushalten sollte daher unbedingt das Trinkwasser bis auf Weiteres vor einer Nutzung abgekocht werden.







