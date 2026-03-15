Nach mehr als zwei Jahrzehnten Tretmühle in der Betzdorfer Wilhelmstraße schließt im April Thomas Leurs 15.03.2026, 17:15 Uhr

i In wenigen Wochen wird die Tretmühle in der Wilhelmstraße in Betzdorf Geschichte sein. Das Sportgeschäft wird es aber weiterhin in Wissen geben. Thomas Leurs

„Räumungsverkauf“, „Alles muss raus“. In großen Buchstaben kündigt das Sportgeschäft Tretmühle seine Schließung an. Die Gründe für den Rückzug aus Betzdorf und wie es in Wissen weitergeht, erklärt die Geschäftsinhaberin.

Mehr als zwei Jahrzehnte ist die Tretmühle in der Wilhelmstraße Anlaufstelle für Fahrradfahrer gewesen. Ende April ist damit Schluss. Dann wird der Familienbetrieb nur noch in Wissen in der Rathausstraße 30 beheimatet sein. Seit 2004 ist die Tretmühle in Betzdorf vertreten, seit März 2009, also ziemlich genau seit 17 Jahren in der Wilhelmstraße.







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