Zwischen Salonstühlen und Trainingsplänen entstehen neue Looks: Jugendliche in Betzdorf verbinden Influencer-Looks mit Fußball-Identität. Ein Salon, ein Trendsetter – und die Frage, wie sehr Vorbilder aus Netz und Rasen den Stil bestimmen.
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Seit 30 Jahren führt Bärbel Grupinski ihren Salon „Haarzeit“ in der Friedrich-Ebert-Straße in Betzdorf. „Ich kann das gar nicht glauben“, sagt sie. In all den Jahren hat sie Trends kommen und gehen sehen.Zu ihren jungen Kunden gehört Ben Rommersbach aus Kirchen.