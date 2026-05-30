Stylisch kicken im Westerwald Trendfrisuren und Fußballleidenschaft in Betzdorf Claudia Geimer 30.05.2026, 10:00 Uhr

i Dauerwelle ist als Frisur bei jungen Männern angesagt. Ben gefällt es. Claudia Geimer

Zwischen Salonstühlen und Trainingsplänen entstehen neue Looks: Jugendliche in Betzdorf verbinden Influencer-Looks mit Fußball-Identität. Ein Salon, ein Trendsetter – und die Frage, wie sehr Vorbilder aus Netz und Rasen den Stil bestimmen.

Seit 30 Jahren führt Bärbel Grupinski ihren Salon „Haarzeit“ in der Friedrich-Ebert-Straße in Betzdorf. „Ich kann das gar nicht glauben“, sagt sie. In all den Jahren hat sie Trends kommen und gehen sehen.Zu ihren jungen Kunden gehört Ben Rommersbach aus Kirchen.







Artikel teilen

Artikel teilen