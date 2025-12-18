Weihnachten ist schwere Zeit Trauercafé ist ein geschützter Raum für Betroffene Claudia Geimer 18.12.2025, 17:00 Uhr

i Karin Zimmermann (rechts) und Brigitte Mockenhaupt-Weber engagieren sich im Trauercafé in Kirchen und wissen aus Erfahrung, das die Advents- und Weihnachszeit für Trauernde herausfordernd sein kann. Claudia Geimer

Weihnachten ist für viele eine schwere Zeit. Besonders Trauernde spüren den Verlust eines geliebten Menschen rund um die Feiertage intensiv. Das Trauercafé in Kirchen bietet einmal im Monat einen geschützten Raum für Beratung und Gemeinschaft.

„Fröhliche Weihnacht überall“, heißt es in einem Lied. Doch das trifft nicht auf alle Menschen zu. Gerade für diejenigen, die um einen geliebten Menschen trauern, bedeutet die Advents- und Weihnachtszeit mitunter eine Herausforderung. Das stellen auch Karin Zimmermann und Brigitte Mockenhaupt-Weber bei ihrer Arbeit im Trauercafé immer wieder fest.







