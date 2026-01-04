Trauer um Josef Zolk, den „Mister Raiffeisen“

Beim Namen Josef Zolk denken viele wohl direkt an dessen Wirken rund um die von Friedrich Wilhelm Raiffeisen aus der Taufe gehobene Genossenschaftsidee. Jetzt ist der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Flammersfeld verstorben.
Josef Zolk ist tot. Der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Flammersfeld starb nach Informationen unserer Zeitung am Freitag, 2. Januar, im Alter von 76 Jahren. Doch der Christdemokrat, der in Flammersfeld und später in Güllesheim zu Hause war, war weit mehr als nur ein Kommunalpolitiker.