Spuren im AK-Land hinterlassen Trauer um Josef Zolk, den „Mister Raiffeisen“ Markus Kratzer 04.01.2026, 16:00 Uhr

i Im Oktober 2013 steht Josef Zolk neben dem Raiffeisen-Symbol im Garten des Raiffeisenmuseums in Flammersfeld. Der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Flammersfeld, der im Alter von 76 Jahren verstorben ist, fühlte sich immer den Ideen des Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen verpflichtet. Christian Schultz. picture alliance / dpa

Beim Namen Josef Zolk denken viele wohl direkt an dessen Wirken rund um die von Friedrich Wilhelm Raiffeisen aus der Taufe gehobene Genossenschaftsidee. Jetzt ist der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Flammersfeld verstorben.

Josef Zolk ist tot. Der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Flammersfeld starb nach Informationen unserer Zeitung am Freitag, 2. Januar, im Alter von 76 Jahren. Doch der Christdemokrat, der in Flammersfeld und später in Güllesheim zu Hause war, war weit mehr als nur ein Kommunalpolitiker.







