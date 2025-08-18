Eine völlig ausgeweidete Damwildkuh hat Lothar Anhalt am Sonntagmorgen in seinem Wildgehege in Rettersen gefunden, es fehlen außerdem zwei Kälber. Nun wird genetisch untersucht, ob ein Wolf der Verursacher ist.

Ein weiterer Verdacht eines Wolfsangriffs auf Nutztiere im Gebiet des Leuscheider Rudels wird derzeit geprüft. Lothar Anhalt, Ortsbürgermeister der Gemeinde Rettersen, hat am Sonntagmorgen in seinem Wildgatter eine hochträchtige Damwildkuh tot gefunden. Das Tier sei völlig ausgeweidet gewesen, berichtet Anhalt unserer Zeitung. Zwei Damwildkälber seien zudem verschwunden.

Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf bestätigt den Schadensfall, der noch am selben Tag vor Ort begutachtet wurde. Es wurden DNA-Abstriche genommen und zur genetischen Analyse an das Senckenberg-Institut überstellt. Für Lothar Anhalt, dessen Wildgehege direkt an sein Wohngrundstück in Rettersen grenzt, ist es nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits im September 2021 wurde dort ein Muttertier gerissen, die damalige Fähe des Leuscheider Rudels, GW1415, später zweifelsfrei als Verursacherin nachgewiesen. mif