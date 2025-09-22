Gute Laune bei Spektakel Traditionsumzug zur Erntezeit lockt nach Friesenhagen Gaby Wertebach 22.09.2025, 11:01 Uhr

i Äpfel schälen und Zuschauer probieren lassen: Das übernahmen die gut gelaunten Mitglieder vom St. Anna Weg in Friesenhagen Gaby Wertebach

Es ist eines der größten Spektakel im Kreis Altenkirchen: der traditionelle Erntedankumzug in Friesenhagen. Auch dieses Mal lockte er zahlreiche Besucher auf die Straßen - und die konnten einiges erleben, bestaunen und lernen.

Begleitet vom feierlichen Glockengeläut der St.-Sebastianus-Barockkirche, setzte sich pünktlich um 14.30 Uhr am Sonntagnachmittag der traditionelle Erntedankzug in Friesenhagen in Bewegung. Eigentlich hätte Petrus noch irgendwo in einen der wunderschönen Wagen integriert werden müssen, denn die Wagenbauer und Fußgruppen, die sicher vor dem Ereignis ihre Wetter-App befragt hatten, konnten ihr Glück kaum fassen.







