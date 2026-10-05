Herbstfest lockt viele an Traditioneller Almabtrieb in Dauersberg begeistert Gaby Wertebach 05.10.2026, 12:00 Uhr

i Rasant ging es mit der Kuhherde beim Almabtrieb in Dauersberg die Straße hinab. Gaby Wertebach

Beim 21. Almabtrieb der Dauersberger Mühle traf ländliche Tradition auf Volksfeststimmung. Gesegnete Tiere, Blasmusik und ein ungewöhnlicher Bulle sorgten für staunende Besucher.

Es war fast wie ein Stück Österreich mitten in der Region. Zum 21. Mal hatte die Familie Stinner zu ihrem beliebten Herbstfest mit dem Almabtrieb eingeladen. Zahlreiche Besucher waren gekommen, und es herrschte schon fast Volksfeststimmung.Seit rund 150 Jahren befindet sich die Mühle in Familienbesitz.







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