Dorfkneipen im AK-Land
Tradition am Tresen in Pracht
Hans und Monika Radloff führen mit großer Leidenschaft und viel Herzblut ihre Gaststätte im Prachter Schulweg.
Hans und Monika Radloff führen mit großer Leidenschaft und viel Herzblut ihre Gaststätte im Prachter Schulweg.
Rolf-Dieter Rötzel

Monika und Hans Radloff verkörpern ein großes leidenschaftliches Engagement mit viel Herzblut für ihre Gaststätte in Pracht. Sie stehen mit den Gästen auf einer Stufe, auf Augenhöhe, und bilden mit ihnen eine Gemeinschaft.

Lesezeit 2 Minuten
Tradition am Tresen, Treffpunkt für Jung und Alt, ein Ort des Miteinanders und vielen unvergesslichen Momenten – das verkörpert seit Jahrzehnten die weithin bekannte „Salterbergs Wirtschaft“ in Pracht, die seit 31 Jahren unter dem Namen „Am Dorfplatz“ geführt wird.
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