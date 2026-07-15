Der Touristikbeauftragte der VG Kirchen, Sven Wolff, freut sich wahnsinnig über diesen großartigen Sieg: Der Druidensteig ist tatsächlich vom Wandermagazin zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2026 in der Kategorie Mehrtagestouren gewählt worden.
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Er hat es wirklich geschafft: Der Druidensteig ist bei der Wahl des Wandermagazins zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2026 tatsächlich auf den ersten Platz gewählt worden. Der 94 Kilometer lange Fernwanderweg, der von Freusburg bis Hachenburg reicht, hat sich bei dem Wettbewerb in der Kategorie Mehrtagestouren gegen neun andere Wanderwege aus Deutschland durchgesetzt.