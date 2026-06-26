Zwischenstation in Decize
Tour de France führt durch Betzdorfer Partnerstadt
Decize freut sich auf die Tour de France im Juli: Die Partnerstadt von Betzdorf feiert das Ereignis mit einer Skulptur im Ort.
Decize freut sich auf die Tour de France im Juli: Die Partnerstadt von Betzdorf feiert das Ereignis mit einer Skulptur im Ort.
Alain Moreau

Gleich zweimal durchquert das wohl bekannteste Radrennen Europas die Partnerstadt von Betzdorf. An zwei Tagen werde in Decize Ausnahmezustand herrschen, so das Stadtmagazin. 

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Die Tour de France kommt nach Decize: Die Partnerstadt von Betzdorf ist entsprechend seit Monaten aus dem Häuschen und bereitet sich intensiv auf dieses sportliche Großereignis vom 4. bis 26. Juli vor. Die Tour de France ist das bekannteste und bedeutendste Radrennen der Welt und auch in Deutschland fiebern Fans bei den Übertragungen im Fernsehen mit.

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