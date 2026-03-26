Ein totes Schaf ist einer Spaziergängerin am Donnerstag in Herdorf aufgefallen. Dem Koordinationszentrum Luchs und Wolf ist der Fall bekannt. DNA-Abstriche wurden genommen. Ob das Tier von einem Wolf gerissen wurde, ist noch nicht bestätigt.
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Nun scheint der Wolf auch in Herdorf zugeschlagen zu haben. Die Herdorferin Heike Christian machte am Donnerstagvormittag unsere Zeitung darauf aufmerksam, dass sie ein totes Schaf auf einer Weide südlich von Herdorf gesehen hat.Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) bestätigt den Fall auf Anfrage unserer Zeitung.