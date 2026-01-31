Berufungsverfahren im März
Toter bei Hotelbrand: Berufung erzwingt neuen Prozess
In einem ehemaligen Hotel im Unterkreis war ein Mann bei einem Brand 2023 ums Leben gekommen. Der Hotelier wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und im September 2025 freigesprochen. Jetzt geht der Fall ans Landgericht Koblenz.
Im Februar 2023 kam es in einem ehemaligen Hotel im Kreis Altenkirchen zu einem verheerenden Brand. Am Ende wurde ein Toter gefunden. Trägt der Hotelier eine Mitschuld, weil er die Räume weiter vermietete, obwohl er eine Nutzungsuntersagung hatte, weil Brandschutzauflagen nicht erfüllt waren?

