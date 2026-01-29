In den Ermittlungen zu einem ungeklärten Todesfall in einem kleinen Westerwald-Ort im Herbst 2021 hat eine Nachfrage unserer Zeitung eine überraschende Wendung ans Licht gebracht. Zu den Hintergründen haben wir die Polizei noch einmal befragt.
Es ist ein Fall, der bei manch einem Westerwälder Unbehagen ausgelöst haben dürfte: Im Januar 2022, etwa zehn Wochen nach dem Auffinden der Leiche eines 57-Jährigen in seinem Wohnhaus in der Region, wandte sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit, in dem von einem Tötungsdelikt in dem kleinen Westerwaldort die Rede war.