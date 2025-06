Die Toskanische Nacht lockt seit mehr als 20 Jahren Menschen von überall her nach Altenkirchen. Das beliebte Fest, das eigentlich immer am letzten Freitag vor den Ferien stattfindet, musste in diesem Jahr wegen des Schützenfestes vorverlegt werden.

Schon über 20 Jahren findet die Toskanische Nacht statt. Traditionell eigentlich immer am letzten Freitag vor den Sommerferien. Von diesem Datum musste der Aktionskreis in diesem Jahr allerdings abrücken, da sich das Kultfest ansonsten die Besucher mit dem Altenkirchener Schützenfest hätte teilen müssen. Aber kein Problem, wie Aktionskreisvorsitzender Thomas Wunder findet, das Fest wurde einfach kurzer Hand eine Woche vorverlegt: auf Freitag, 27. Juni.

Nachdem die Toskanische Nacht zwischenzeitlich durch Unstimmigkeiten im Aktionskreis auf der Kippe gestanden hatte und vor zwei Jahren sogar die Stadt Altenkirchen in puncto Organisation einspringen musste, damit sie überhaupt stattfinden konnte, hatte die Wahl von Thomas Wunder frischen Wind gebracht und der Aktionskreis hatte im vergangenen Jahr eine schöne Neuauflage des Festes vorbereitet.

Steigende Besucherzahlen

Daran soll auch in diesem Jahr angeknüpft werden, denn die Besucherzahlen, die stetig gewachsen sind in den Jahren, zeigen, wie beliebt diese Veranstaltung bei den Kreisstädtern und Besuchern ist. „Dieses Jahr konnten wir eine Rekordzahl an kulinarischen Angeboten gewinnen, die zwischen Schlossplatz und unterer Wilhelmstraße ihre Leckerbissen anbieten. Vor allen Restaurants der Stadt kann man sich zum Essen niederlassen für einen schönen Sommerabend“, freut sich Wunder über das gute Angebot.

Auch das Musikprogramm wurde erweitert. Ab 18 Uhr wird Musik in der ganzen Stadt gespielt, diesmal statt auf zwei, sogar auf drei Bühnen. Auf dem Schlossplatz wird der in Altenkirchen bestens bekannte Musiker Santino de Bartolo mit seinen Freunden italienische Sommerstimmung verbreiten. Auf dem Marktplatz bieten Marisa de Donato zusammen mit Salvatore de Nardo und Wolfgang Scharenberg Italo-Pop und italienischen Evergreens. Auf einer Bühne in der unteren Wilhelmstraße singt Messineo Roberto italienische Hits und Oldies. „Und auch auf der „Piazza Adenauer“ am Bahnhof wird es wieder tolle Livemusik geben“, ergänzt Wunder.

Italienische Lebensart vermitteln

Die Geschäfte der Stadt laden zu einem entspannten Sommerabend-Shopping ein. Davor kann man sich niederlassen und klönen. „Viele haben bei der Vorbereitung dieser Großveranstaltung mitgeholfen. Das Teamwork ist klasse gewesen!“, freut er sich.

„Die Toskanische Nacht soll auch ein bisschen italienische Lebensart vermitteln: Zeit für Freunde, Zeit zum Reden, Zeit zum Lachen, Zusammenhalt in der Stadt. Das ist es, was wir gerade in diesen Zeiten mehr denn je brauchen“ wünscht sich Thomas Wunder.

Aktionskreis hat viel vor

Auch die nächsten Veranstaltungen sind schon in Vorbereitung. Im August finden wieder an vier Dienstagen die Marktkonzerte „Singers Corner“ statt. Die Herbstfashion Mitte Oktober und die voraussichtliche Eröffnung des neuen Marktzentrums sollen ein Mega-Ereignis für die Stadt werden. Und vorher wird in Zusammenarbeit mit dem Autohaus Adorf und dem Kulturbüro am 3. Oktober ein großes Abba-Tributekonzert stattfinden in der neu eröffneten Stadthalle. „Es geht also rund in der Stadt“, so Wunder.