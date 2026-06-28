Veranstaltung in Altenkirchen
Toskanische Nacht begeistert bei südländischem Wetter
Auch auf dem Marktplatz tummelten sich die Besucher.
Auch auf dem Marktplatz tummelten sich die Besucher.
Emily Roos

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass zur Toskanischen Nacht in Altenkirchen auch das Wetter an die Toskana erinnert. Dies tat der Veranstaltung jedoch keinen Abbruch. Rund 5000 Besucher genossen bei hochsommerlicher Hitze das italienische Flair.

Lesezeit 3 Minuten
Die Altenkirchener Innenstadt erstrahlte am Freitagabend ganz in den italienischen Farben. Zum 22. Mal hatte der Aktionskreis Altenkirchen zur Toskanischen Nacht eingeladen und erneut ein abwechslungsreiches Programm organisiert. Obwohl die heißen Temperaturen tatsächlich eher an einen Abend in der Toskana als im Westerwald erinnerten, besuchten etwa 5000 Menschen das Fest.

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