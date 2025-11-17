Über den Mann im Hintergrund Torhüter Lehmann und der Elfmeter-Spickzettel Thomas Hoffmann 17.11.2025, 06:00 Uhr

i In einem spannenden Vortrag entführte der Sportwissenschaftler Jürgen Buschmann in die in Teilen wissenschaftliche Welt des Profifussballs und der Fußball-Nationalmannschaft. Gleichzeitig stellte er mehrere Projete vor, in denen er europaweit den beliebten Mannschaftssport zum Transformator für gelebte Integration macht. Thomas Hoffmann

Jürgen Buschmann, bis 2014 Dozent an der Deutschen Sporthochschule Köln berichtet in einem Vortrag in Hamm, wie er der Deutschen Fußballnationalmannschaft durch seine Analysetechniken zu erfolgreichen Strategien verhalf.

Es ist der 30. Juni 2006. Ganz Deutschland befindet sich mitten im sogenannten "Sommermärchen", der Fußball-Weltmeisterschaft, ausgetragen im eigenen Lande. Im Spiel gegen Argentinien wird das Elfmeterschießen vor allem durch einen Fakt zur Legende: Dem Spickzettel, auf dem Torhüter Jens Lehmann die bevorzugte Schusstechnik des jeweiligen Elfmeterschützen ablesen kann.







