Torhüter Lehmann und der Elfmeter-Spickzettel

Jürgen Buschmann, bis 2014 Dozent an der Deutschen Sporthochschule Köln berichtet in einem Vortrag in Hamm, wie er der Deutschen Fußballnationalmannschaft durch seine Analysetechniken zu erfolgreichen Strategien verhalf.
Es ist der 30. Juni 2006. Ganz Deutschland befindet sich mitten im sogenannten "Sommermärchen", der Fußball-Weltmeisterschaft, ausgetragen im eigenen Lande. Im Spiel gegen Argentinien wird das Elfmeterschießen vor allem durch einen Fakt zur Legende: Dem Spickzettel, auf dem Torhüter Jens Lehmann die bevorzugte Schusstechnik des jeweiligen Elfmeterschützen ablesen kann.