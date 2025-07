Entgegen früherer Pläne wird die Siegstrecke bald komplett gesperrt. Ende 2026 folgt dann die Generalsanierung – wieder parallel zu der dann immer noch bestehenden Großbaustelle in Mudersbach. Wieso ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt?

Auf Pendler kommen im AK-Land kommen schon bald harte Zeiten zu, unabhängig, ob sie das Auto oder die Bahn nutzen. In wenigen Tagen startet die Großbaustelle in Mudersbach-Niederschelderhütte. Ab 16. Juli ist die B62 dort komplett gesperrt für acht bis zehn Wochen. Die Bauphasen danach sollen dann größtenteils unter halbseitiger Sperrung stattfinden. Für Pendler wäre es naheliegend, auf die Bahn umzusteigen. Die Siegstrecke würde sich umso mehr anbieten als Alternative zum Auto während der zweieinhalb Jahre, die für die Baumaßnahmen an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen angesetzt sind. Zumindest theoretisch.

Seit Längerem steht fest, dass die Deutsche Bahn plant, die Siegstrecke von Dezember 2026 bis Juli 2027 einer Generalsanierung zu unterziehen. Aus der Anlage einer Sitzung des Nahverkehr-Zweckverbands „go.Rheinland“ im Juni 2024 geht hervor, dass diverse Brückenarbeiten, Weichen- und Gleiserneuerungen, Instandhaltungen und -setzungen sowie Modernisierungen von Stationen stattfinden sollen. Dem voran geht eine Ertüchtigung der Siegstrecke, die bereits am 22. August startet und bis 31. Dezember dauern und mit der teils Sperrungen einhergehen sollten. Darüber hatte unsere Zeitung bereits im April berichtet. Konkret war geplant, die die Abschnitte zwischen Niederschelden und Brachbach sowie Niederhövels und Scheuerfeld bis 12. September dichtzumachen.

Siegstrecke von 22. August bis 12. September durchgehend gesperrt

Wie aus Medienberichten hervorgeht, die sich auf eine Sitzungsvorlage zur Verbandsversammlung des Zweckverbandes „go.Rheinland“ vom 13. Juni beziehen, wird es allerdings nicht bei Sperrungen bestimmter Abschnitte bleiben. Der anvisierte Zeitrahmen für die Arbeiten bleibt demnach der gleiche, allerdings muss die Siegstrecke zwischen Troisdorf und Siegen währenddessen durchgehend dichtgemacht werden, wie in der Sitzungsvorlage kurz und knapp erklärt wird. Als Grund werden kurzfristig von der DB InfraGo, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, veröffentliche Informationen angeführt, auf die allerdings nicht näher eingegangen wird. Genaue Betriebskonzepte seitens der Eisenbahnverkehrsunternehmen liegen noch nicht vor, heißt es abschließend in der knapp gehaltenen Passage, die sich in der Versammlungsvorlage zur Siegstrecke finden.

In der Baustelleninformationen der Deutschen Bahn für Anfang Juli bis Ende September, die aufschlüsselt, welche Maßnahmen in welchen Zeitraum konkret realisiert werden sollen, finden sich zwar für den Zeitraum 22. August bis 12. September zwei Totalsperrungen, allerdings nur für die Streckenabschnitte Au-Etzbach und Au-Niederhövels. Während dieses Zeitraums sind Tunnelprüfungen vorgesehen. Sind diese Planungen überholt? Finale Aufklärung wird nur die Deutsche Bahn selbst geben können.