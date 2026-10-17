Currywurst aus Niederfischbach 
„Toms Imbiss“ zieht bald um – aber was sind die Gründe?
Der Inhaber von „Toms Imbiss“ in Niederfischbach: Tom Kessler.
Der Inhaber von „Toms Imbiss“ in Niederfischbach: Tom Kessler.
Daniel-D. Pirker

Wer gründet heutzutage noch einen Imbiss-Betrieb – und ist dabei schon im vierten Jahr in Niederfischbach erfolgreich? Tom Kessler. Für die Kunden gibt es demnächst Neuerungen. Auslöser ist ein Umzug. Doch wieso muss der Standort gewechselt werden?

Lesezeit 2 Minuten
Noch in diesem Monat jährt sich das Bestehen von „Toms Imbiss“ in der Niederfischbacher Industriestraße zum vierten Mal. Eine gastronomische Neugründung ist in diesen Zeiten eher eine Seltenheit. Im Fall des Imbisses an einer ehemaligen Industrie- und Lagerhalle (ehemals Firma Mebu), gelegen zwischen dem Netto-Markt und der G.
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