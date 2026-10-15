Mit Anfang 20 eröffnet Tom Kessler einen Imbiss in Niederfischbach – und ist längst etabliert. Doch bald steht ein Umzug des Verkaufswagens an. Und das bietet auch die Chance, das Angebot für die Kunden zu erweitern.
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Seit fast genau vier Jahren ist „Toms Imbiss“ an der Industriestraße in Niederfischbach nicht mehr wegzudenken. Doch bald zieht der Verkaufscontainer, auf dem prominent sichtbar das Konterfei des nun 26-jährigen Inhabers Tom Kessler als Logo prangt, schon wieder um, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung ankündigt.