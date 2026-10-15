Weiterhin in Niederfischbach?
„Toms Imbiss“ verkauft bald an neuem Standort
Der Inhaber von „Toms Imbiss“ in Niederfischbach, Tom Kessler, präsentiert die künftige Stellfläche seiner Currywurst-Bude. Der
Der Inhaber von „Toms Imbiss“ in Niederfischbach, Tom Kessler, präsentiert die künftige Stellfläche seiner Currywurst-Bude. Der neue Standort befindet sich nur wenige Schritte vom derzeitigen entfernt.
Daniel-D. Pirker

Mit Anfang 20 eröffnet Tom Kessler einen Imbiss in Niederfischbach – und ist längst etabliert. Doch bald steht ein Umzug des Verkaufswagens an. Und das bietet auch die Chance, das Angebot für die Kunden zu erweitern. 

Lesezeit 1 Minute
Seit fast genau vier Jahren ist „Toms Imbiss“ an der Industriestraße in Niederfischbach nicht mehr wegzudenken. Doch bald zieht der Verkaufscontainer, auf dem prominent sichtbar das Konterfei des nun 26-jährigen Inhabers Tom Kessler als Logo prangt, schon wieder um, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung ankündigt.
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