Tom Groß musste nach einem Unfall eine Zwangspause einlegen. Doch wo andere Jugendliche jammern und in die Spielsucht abdriften, zündete der Dauersberger einen Gang höher bei der Entwicklung seines ehrgeizigen Software-Projekts „HomePflegies“.
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Häusliche Pflege ist eine oft unentdeckte Aufgabe, die Familien viel Kraft abverlangt. Der 17-jährige Tom Groß aus Dauersberg hat deshalb die digitale Plattform „HomePflegies“ entwickelt, um pflegenden Angehörigen die Organisation im Alltag zu erleichtern.