Schützen- und Kirchweihfest
Tolles Dorffest auf der Birkener Höhe, aber auch Kritik
Unter anderem der Große Zapfenstreich gehört traditionsgemäß zum Schützenfest auf der Birkener Höhe. Die Bilanz der Veranstalter
Unter anderem der Große Zapfenstreich gehört traditionsgemäß zum Schützenfest auf der Birkener Höhe. Die Bilanz der Veranstalter zeigt sowohl innovative Ansätze als auch Verbesserungsbedarf.
Thomas Hoffmann

Wenn in Birken-Honigsessen das große Schützen- und Kirchweihfest gefeiert wird, dann wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Gäste. Auch die jüngste Auflage war erneut gut besucht, aber es gibt auch kritische Anmerkungen.

Lesezeit 2 Minuten
Wieder einmal ist das Schützen- und Kirchweihfest in Birken-Honigsessen seinem Ruf als Fest für Jung und Alt, für Tradition und Moderne gerecht geworden. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft freut sich über den guten Zuspruch; auf RZ-Anfrage heißt es: „Hier zahlt sich eine vorsichtige, aber trotzdem der Zukunft zugewandte Entwicklung des Festes über Jahrzehnte aus.
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