Wenn in Birken-Honigsessen das große Schützen- und Kirchweihfest gefeiert wird, dann wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Gäste. Auch die jüngste Auflage war erneut gut besucht, aber es gibt auch kritische Anmerkungen.
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Wieder einmal ist das Schützen- und Kirchweihfest in Birken-Honigsessen seinem Ruf als Fest für Jung und Alt, für Tradition und Moderne gerecht geworden. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft freut sich über den guten Zuspruch; auf RZ-Anfrage heißt es: „Hier zahlt sich eine vorsichtige, aber trotzdem der Zukunft zugewandte Entwicklung des Festes über Jahrzehnte aus.