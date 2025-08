Wiesen, Wälder, Flussläufe, Seen, Ortschaften, Baudenkmäler, Volksfeste – all das aus der Vogelperspektive. Der neue Imagefilm „Der Kreis Altenkirchen von oben“ wendet sich gleichermaßen an Einheimische und Gäste und will Lust machen, die Schönheiten des Landstriches an Sieg, Heller und Wied zu entdecken.

Der 17 Minuten lange Film ist ab sofort für jedermann frei via Internet verfügbar. Produziert wurde er im Auftrag des Kreises Altenkirchen, und zwar von dem Brachbacher Naturfotografen und Filmer Guido Kettner. Mit seiner Kameradrohne hat Kettner im vergangenen Jahr wochen- und monatelang das Gebiet zwischen Willroth und Niederschelderhütte, zwischen Friesenhagen und Daaden überflogen. Herausgekommen sind dabei mehr als zehn Stunden Filmmaterial, welches dank der Schnittkünste von Kettners Mitarbeiterin Marie Heuzeroth zu einem ansehnlichen Endprodukt komprimiert wurde.

„Die Spende des Kreisheimatvereins war kostendeckend, sodass der Kreishaushalt nicht belastet wurde.“

Landrat Peter Enders

Auch in den Augen von Landrat Peter Enders ist der Film „sehr gut gelungen“, wie er bei einer Pressevorführung im Kreishaus in Altenkirchen kundtat. Schon seit einiger Zeit habe er den Wunsch nach einem aktuellen Filmdokument dieser Art gehabt. Doch zunächst fehlte das notwendige Geld. Erst mit der Auflösung des Kreisheimatvereins im vorigen Oktober war die Finanzierung gesichert, denn der Verein stellte satzungsgemäß eine zweckgebundene Spende zur Verfügung – immerhin einen satten vierstelligen Betrag. „Diese war kostendeckend, sodass der Kreishaushalt nicht belastet wurde“, betonte Enders. Aus diesem Grund stehe es für den Kreis außer Frage, den Film allen Interessierten kostenfrei anzubieten.

i Während des Films sind kleine Ortsangaben eingeblendet und helfen so bei der Orientierung. Guido Kettner

Die organisatorischen Fäden liefen in erster Linie bei Thorsten Stahl, Mitarbeiter der Kreisverwaltung, zusammen. Es gebe zwar einen ähnlichen Vorgängerfilm, doch der habe gewiss mehr als 20 Jahre auf dem Buckel, sei in manchen Punkten schlicht überholt und entspreche nicht mehr unbedingt den heutigen Sehgewohnheiten. Stahl: „Inhaltlich wollten wir zum Beispiel auf die großen landschaftlichen Veränderungen der vergangenen Jahre reagieren, etwa die Kalamitäten in den heimischen Wäldern.“ Auch bei manchem Touristiker aus dem Kreis stand ein solches Filmdokument weit oben auf der Wunschliste (geplant sind weitere Versionen in englischer und niederländischer Sprache). Andererseits sei es nie der Anspruch gewesen, alle rund 120 Ortsgemeinden abzubilden.

i Auch die jüngste Stadt im Landkreis fehlt natürlich nicht. Guido Kettner

Nach eigenen Angaben startete Filmemacher Guido Kettner seine Mavic3-Drohne „etwa 300 bis 400 Mal“. Rückblickend ergänzt er: „Dieses tolle Projekt hat mir sehr viel Freude gemacht. Die Größe und der Facettenreichtum des Kreises Altenkirchen waren mir vorher gar nicht so bewusst. Heute sehe ich den Kreis mit anderen Augen.“

Bevor Kettner jedoch zur Tat schreiten konnte, galt es, sich einen Überblick über das AK-Land zu verschaffen. Ein Hubschrauberrundflug mit Westerwald-Botschafter Reiner Meutsch (Kroppach) legte den Grundstein, half bei der Orientierung. Hernach arbeitete Kettner einen genauen Flugplan aus, wartete jeweils das passende Wetter ab und sammelte so vom Frühsommer bis in den Herbst hinein eindrucksvolle Drohnenaufnahmen.

i Auch über dem "Dorf der Millionäre" schwebte die Kameradrohne. Guido Kettner

Der Film (4K-Qualität) erzählt vom Landstrich „mitten in Europa und mitten in Deutschland“. Historisches spielt ebenso eine Rolle (Montangeschichte, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, August Sander) wie Infrastruktur, Arbeit, Freizeit und Natur. Bis auf wenige Tieraufnahmen ist alles aus der Drohnen-Perspektive gedreht.

Der Film, so Kettner, zeichne sich auch durch seinen sehr modernen Schnitt aus – sprich: dank geruhsamer Überblenden können Zuschauer den Rundflug komfortabel nachvollziehen. Die gleiche Wirkung entfalten die knappen Ortsangaben, die als Untertitel eingeblendet sind. Darüber hinaus gefällt der Film durch seinen wenig aufdringlichen Text, übrigens gesprochen von einer KI-Stimme. Dazu passt die musikalische Untermalung, lizenzfrei heruntergeladen aus dem Internet.

Abrufbar ist der Film über die Webseite der Kreisverwaltung Altenkirchen per: https://ku-rz.de/rundflugakland