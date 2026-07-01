Türschloss defekt – Sabotage? Toilettencontainer in der Steinbuschanlage geschlossen Elmar Hering 01.07.2026, 20:00 Uhr

i Die öffentliche Toilettenanlage in der Wissener Steinbuschanlage bleibt aufgrund eines beschädigten Türschlosses bis auf Weiteres geschlossen. Michael Heinze, VGV Wissen

Wegen eines defekten Türschlosses war ein Schüler kurzzeitig im Toilettencontainer in der Wissener Steinbuschanlage gefangen. Aber der clevere Junge wusste sich zu helfen. Trotzdem: Die Allgemeinheit muss vorerst auf den Container verzichten.

Die öffentliche Toilettenanlage in der Steinbuschanlage in Wissen muss vorerst geschlossen bleiben. Grund ist ein mutmaßlicher Sabotagevorfall, der sich nach bisherigen Erkenntnissen in der vergangenen Woche ereignet hat. Das geht aus einer Pressemitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung hervor.







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