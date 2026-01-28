Am 19. Februar 2025 wurde bei Fiersbach im Westerwald eine verendete junge Wölfin gefunden. Eine Untersuchung ergab später: Auf das Tier wurde geschossen. Wer dafür verantwortlich ist, wird wohl für immer ungeklärt bleiben.
Nach einer Serie von Übergriffen auf Nutztiere gewinnt derzeit die Forderung seitens Tierhaltern und Politikern wieder an Gewicht, einen legalen Abschuss einzelner (Problem)-Wölfe zu erleichtern. Klar illegal war hingegen die Tötung einer jungen Wölfin im vergangenen Winter in der Nähe von Fiersbach.