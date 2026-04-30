Todesfalluntersuchung läuft Tödlicher Unfall bei Birnbach: Polizei ermittelt weiter Michael Fenstermacher 30.04.2026, 15:00 Uhr

i Durch einene Abschleppdienst wurde das Wrack des BMW abtransportiert, mit dem ein 46-Jähriger tödlich verunglückt ist. Emily Roos

Ein 46-Jähriger starb am Sonntag auf der B8 bei Birnbach. Zuvor war er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen Bäume geprallt – vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Diese Annahme wird nun von der Polizei eingehend geprüft.

Für den 46-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Am Sonntagmorgen ist ein Autofahrer auf der B8 kurz vor Birnbach von der Fahrbahn abgekommen, mit seinem BMW gegen Bäume geprallt und noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Zuvor hatte der Mann mehrere andere Fahrzeuge überholt.







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