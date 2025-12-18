Nach Leichenfund in Eiserfeld Todesursache des Jugendlichen erst Ende Januar klar? Michael Fenstermacher 18.12.2025, 12:18 Uhr

i Symbolfoto picture alliance/dpa/Sebastian Kahnert

Woran starb der Jugendliche, dessen Leiche am 9. Dezember in Siegen-Eiserfeld gefunden wurde? Bis diese Frage geklärt ist, dürften noch mehrere Wochen vergehen. So lange dauert es laut Polizei, bis ein toxikologisches Gutachten vorliegt.

Mehr als eine Woche nach dem Fund der Leiche eines Jugendlichen in Siegen-Eiserfeld ist die Todesursache weiterhin unbekannt. Bis endgültige Klarheit darüber herrscht, woran der Jugendliche gestorben ist, könnte es noch mehrere Wochen dauern. Das sagt ein Sprecher der Siegener Polizei, nachdem der Leichnam am Freitag (12.







Artikel teilen

Artikel teilen