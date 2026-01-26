Nach Leichenfund in Eiserfeld Todesursache des Jugendlichen bleibt weiter ungeklärt Michael Fenstermacher 26.01.2026, 13:30 Uhr

i Ein Absperrband der Polizei. Daniel Vogl. picture alliance/dpa | Daniel Vogl

Am 9. Dezember wurde an einem Fußweg in Siegen-Eiserfeld die Leiche eines Jugendlichen gefunden. Eine Obduktion wenige Tage später sollte Klarheit über die Todesursache bringen. Doch es gibt weiterhin kein endgültiges Ergebnis.

Es war in der Adventszeit, als der Tod eines Jugendlichen in Siegen-Eiserfeld Bestürzung und auch Rätselraten ausgelöst hat. Die Leiche des Teenagers war am 9. Dezember von einer Fußgängerin an einem Weg an der Sieg in Eiserfeld entdeckt worden. Die Todesursache ist bislang unbekannt.







