Kinderbuch des „Skate-Papsts“
Titus Dittman gibt Premieren-Lesung in Freudenberg
Der Münsteraner Skateboard-Pionier Titus Dittmann hat ein Kinderbuch geschrieben, aus dem er erstmal in Freudenberg öffentlich vorliest.
Friso Gentsch. picture alliance / dpa

Als Buchautor ist der in Kirchen aufgewachsene Titus Dittmann längst vielen bekannt. Nun hat der Begründer der deutschen Skateboard-Szene erstmals ein Kinderbuch herausgebracht, aus dem er in Freudenberg das erste Mal vor Publikum vorliest.

Bereits im vergangenen Herbst machte Lea Klein mit einer Veranstaltung im Technikmuseum auf die Kinderhilfsorganisation Skate Aid aufmerksam, die von dem in Kirchen aufgewachsenen Papst der deutschen Skateboard-Szene Titus Dittmann ins Leben gerufen worden ist.

