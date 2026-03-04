Als Buchautor ist der in Kirchen aufgewachsene Titus Dittmann längst vielen bekannt. Nun hat der Begründer der deutschen Skateboard-Szene erstmals ein Kinderbuch herausgebracht, aus dem er in Freudenberg das erste Mal vor Publikum vorliest.
Bereits im vergangenen Herbst machte Lea Klein mit einer Veranstaltung im Technikmuseum auf die Kinderhilfsorganisation Skate Aid aufmerksam, die von dem in Kirchen aufgewachsenen Papst der deutschen Skateboard-Szene Titus Dittmann ins Leben gerufen worden ist.