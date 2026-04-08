Kompakte Wohnform ist in
Tiny-Haus-Trend erreicht den Kreis Altenkirchen
Dies ist das Tiny-Haus von Dominique Fleckinger in Niederdreisbach. Die kompakte Wohnform gewinnt immer mehr Fans.
Dies ist das Tiny-Haus von Dominique Fleckinger in Niederdreisbach. Die kompakte Wohnform gewinnt immer mehr Fans.
Gaby Wertebach

Tiny-Häuser mit ihrer kompakten Wohnform gewinnen Fans dank geringen Budgets, Naturbezug und Freiheit. Der Trend stößt jedoch oft an Grenzen durch Regeln und Flächenmangel.

Lesezeit 2 Minuten
Der Trend, ein Tiny-Haus zu erwerben, ist mittlerweile auch im Kreis Altenkirchen angekommen, wie wir in unserer Recherche erfahren konnten. Eines davon steht in Betzdorf, die Außenanlage ist allerdings noch nicht komplett. Nahe Betzdorf wiederum haben wir ein richtiges Schmuckstück aufgetan, das versehen mit einem Anstrich in Schwedisch-Rot geradezu die Straße dominiert.

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Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

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