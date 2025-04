Was hat es mit dem verhüllten Haus in Niederschelden auf sich? Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Der Künstler Tim Novak hat ein eindrucksvolles Wandbild der Charlottenhütte geschaffen – als Hommage an das 150-jährige Jubiläum des früheren Stahlwerks.

Sicher hat sich so mancher gefragt, was sich hinter den großen Tüchern und dem Baugerüst in der Siegtalstraße 184 in Niederschelden in der vergangenen Woche verborgen hat. Jetzt ist das Rätsel gelöst. Niederschelden hat eine neue Sehenswürdigkeit und egal, ob aus Richtung Siegen oder Betzdorf kommend, die Hausfassade am Haus von Jens Spitzer, die jetzt ein großes Gemälde des einstigen Stahlwerks Charlottenhütte ziert, sie fällt ins Auge. Der Künstler ist der Heimatmaler Tim Novak, der damit auf das Gründungsjubiläum der Hütte vor 150 Jahren hinweisen will. In nur drei Tagen hat er dieses fantastische Gemälde geschaffen, teils in Gluthitze, wobei er lachend darauf hingewiesen hätte, wie seine Mama Lisa erzählt, dass beim Malen des Hochofens geradezu authentische Verhältnisse geherrscht hätten.

i Der Künstler Tim Novak bei der Arbeit. Lisa Novak. Lisa Nowak

Tim ist Autist. Er zeichnet und malt seit seinem 12. Lebensjahr, unter anderem Querschnitte von alten Fenstern. Tims Talent für Tusche und Feder entdeckte früh der berühmte Maler Igor Oster bei einem Aufenthalt von Tim und dessen Mama Lisa im Künstlerhaus in Spiekeroog, wo diese an einem Workshop teilnahmen. Tim ist und mittlerweile über die Landesgrenze hinaus bekannt für seine extrem detaillierten Zeichnungen, die er nach nur einem kurzen Blick zu Papier bringt. Aus der Erinnerung heraus kann er bekannte Sehenswürdigkeiten präzise nachzeichnen.

„Das Zeichnen der präzisen geraden Linien, das hat ihm der Papa vererbt.“

Lisa Novak über ihren Sohn Tim

So hat er etwa neben etlichen Motiven auch ein Stadtpanorama von Siegen gezeichnet. Seine Kunstwerke verbreiten sich gerne viral im Netz, so auch jetzt schon die Charlottenhütte, für die er jede Menge positives Feedback bekommen hat. „Das Zeichnen der präzisen geraden Linien, das hat ihm der Papa vererbt, der war Techniker“, so Lisa Novak, die als Kunsttherapeutin ihren Sohn sehr gefördert und seine zahlreichen Talente hervorgeholt hat. Bekannt ist er durch seine Auftritte in verschiedensten Ausstellungen, in denen er mit Tusche und Feder seine Kunst zeigt.

Die dreitägige Arbeit an seinem neuesten Kunstwerk hat Tim Novak genau durchgeplant. Am ersten Tag hat er sie ausgemessen, den Bildaufbau geplant. Der Schornstein ist mittig der Hütte, hier kommt Tim wieder das technische Zeichen zugute. „Der sieht mit seinem autistischen Blick und dem fotografischen Gedächtnis sofort, wenn die Proportionen nicht stimmen. Deshalb fällt er so auf mit seinen Zeichnungen, weil die proportional perfekt sind“, sagt seine Mutter. Es sei mehr eine Skizzierung als wie ein Gemälde, so detailgetreu könne man das nicht malen. Es sei eher eine moderne Zeichnung, die in das heutige Zeitalter passe. Am zweiten Tag hat er erst einmal eine technische Zeichnung der Hütte angefertigt und sie dann mit Ölkreide auf die Wand übertragen. Die Konturen wurden mit einem Spezialstift gezeichnet und dann mit Graffiti-Spray die Farbe angebracht. Alles andere malt er mit Hand.

Hausbesitzer und Künstler verbindet enge Beziehung

Jens Spitzer hat eine emotionale Bindung an das Stahlwerk, deshalb freut er sich über das gewählte Motiv der Charlottenhütte ganz besonders und zeigt sich total überwältigt: „Das es so toll wird, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Tim schätzt die Menschen, die ihn auch mögen und schätzen. Aus diesem Grunde ist Spitzer sein bester Freund, der habe ihm, als sein Papa starb, zur Seite gestanden und ihm geholfen, weshalb er für sein Werk auf keinen Fall entlohnt werden will. Aber auch Spitzer hat sich für Tim etwas Schönes einfallen lassen. Beide sind große Bully-Fans, was sich ebenfalls in Tims Zeichnungen widerspiegelt, und fahren am 1. Mai gemeinsam zum Bully-Treffen nach Hannover.

i Nach nur drei Tagen hat Tim Nowak dieses Gemälde fertig bekommen Gaby Wertebach

Tim hat noch weitere erstaunliche Begabungen. Der sportliche junge Mann liebt seit seinem 10. Lebensjahr das Kanufahren. „Wasser hat es ihm schon immer angetan“, so Mama Lisa. Überall übt er den Sport aus, beginnend auf der Bigge und der Lahn paddelt er mittlerweile auch in Süddeutschland, Österreich und Slowenien. Mountainbiken ist ebenfalls seine Passion. Von Mudersbach bis nach Linz am Rhein ist er geradelt, ohne Karte, sich immer an dem Lauf der Flüsse orientierend.