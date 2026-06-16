Kater „Lucky“ hatte Glück im Unglück – nachdem er draußen umherstreunte, wurde er von Mitgliedern des Tierschutzvereins Kreis Altenkirchen in Obhut genommen und liebevoll aufgepäppelt. Nun wird dringend für den Katzensenior ein Zuhause gesucht.
Lesezeit 3 Minuten
Immer wieder gibt es tierische Geschichten, die ans Herz gehen. So auch bei Kater Lucky. Der etwa 15-jährige Kater wurde erschöpft und allein in einer Nacht im März gefunden. „Er ist dort schon ein bis zwei Jahre gesichtet worden“, erklärt Amneris Bürschel, Schriftführerin vom Tierschutzverein Kreis Altenkirchen.