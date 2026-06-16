Schicksal geht ans Herz
Tierschutzverein Kreis Altenkirchen päppelt „Lucky“ auf
Erschöpft, aber gerettet: Kater Lucky (15) ist in der Tierauffangstation in Weitefeld von den Mitgliedern liebevoll empfangen un
Erschöpft, aber gerettet: Kater Lucky (15) ist in der Tierauffangstation in Weitefeld von den Mitgliedern liebevoll empfangen und aufgepäppelt worden.
Tierschutzverein Kreis Altenkirchen

Kater „Lucky“ hatte Glück im Unglück  – nachdem er draußen umherstreunte, wurde er von Mitgliedern des Tierschutzvereins Kreis Altenkirchen in Obhut genommen und liebevoll aufgepäppelt. Nun wird dringend für den Katzensenior ein Zuhause gesucht.

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Immer wieder gibt es tierische Geschichten, die ans Herz gehen. So auch bei Kater Lucky. Der etwa 15-jährige Kater wurde erschöpft und allein in einer Nacht im März gefunden. „Er ist dort schon ein bis zwei Jahre gesichtet worden“, erklärt Amneris Bürschel, Schriftführerin vom Tierschutzverein Kreis Altenkirchen.

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