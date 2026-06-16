Schicksal geht ans Herz Tierschutzverein Kreis Altenkirchen päppelt „Lucky“ auf Annika Stock 16.06.2026, 17:00 Uhr

i Erschöpft, aber gerettet: Kater Lucky (15) ist in der Tierauffangstation in Weitefeld von den Mitgliedern liebevoll empfangen und aufgepäppelt worden. Tierschutzverein Kreis Altenkirchen

Kater „Lucky“ hatte Glück im Unglück – nachdem er draußen umherstreunte, wurde er von Mitgliedern des Tierschutzvereins Kreis Altenkirchen in Obhut genommen und liebevoll aufgepäppelt. Nun wird dringend für den Katzensenior ein Zuhause gesucht.

Immer wieder gibt es tierische Geschichten, die ans Herz gehen. So auch bei Kater Lucky. Der etwa 15-jährige Kater wurde erschöpft und allein in einer Nacht im März gefunden. „Er ist dort schon ein bis zwei Jahre gesichtet worden“, erklärt Amneris Bürschel, Schriftführerin vom Tierschutzverein Kreis Altenkirchen.







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