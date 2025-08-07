Große Augen, aufmerksame Ohren, ein freundliches Miauen und sichere Schritte auf leisen Pfoten – Katzen sind die beliebtesten Haustiere in Deutschland. Laut Statista gab es im Jahr 2024 fast 16 Millionen Katzen in deutschen Haushalten. Mit Blick auf den Weltkatzentag am 8. August haben wir mit dem Tierschutzverein Kreis Altenkirchen zur aktuellen Situation in ihrem Zuständigkeitsbereich gesprochen. Momentan habe man drei Katzenmütter mit elf Kitten in der Tierauffangstation bei Weitefeld untergebracht, wie Schriftführerin Amneris Bürschel berichtet. Dazu kam erst kürzlich noch eine weitere Katzenmutter mit vier Kitten, die noch in der Quarantänestation sind. „Gerade 2024 war die Situation mit der Kittenschwemme so schlimm, dass wir nicht mehr wussten, wohin mit den Tieren“, erinnert sich Bürschel. Momentan sei erneut jeder Platz belegt – natürlich warten auch ältere Tiere sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.

Der Verein ist für die Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-Herdorf und Kirchen zuständig. Bei den zwei letztgenannten wurde jüngst die neue Rechtsverordnung über die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Katzen (Katzenschutzverordnung) in Kraft gesetzt. So ist in der Katzenschutzverordnung für Daaden-Herdorf vorgesehen, dass Katzen (egal ob weiblich oder männlich) kastriert werden müssen ab einem Alter von sechs Monaten. Zudem müssen diese durch Implantation eines Mikrochips oder durch eine Tätowierung ab dem genannten Alter eindeutig gekennzeichnet sein und: Gekennzeichnete Tiere sollten unverzüglich in einer dafür geeigneten Daten registriert werden und der Eintrag sollte aktuell gehalten werden.

i Schriftführerin Amneris Bürschel (von links) und die erste Vorsitzende Daniel Spies-Rübsamen vom Tierschutzverein Kreis Altenkirchen zusammen mit Katzenmama Mimi. Für die freundliche Katzendame wird ein Zuhause mit späterem Freigang gesucht. Annika Stock

In Betzdorf-Gebhardshain wird über die Einführung der Katzenverordnung noch beraten. Die Zuständigen vom Tierschutzverein, die erste Vorsitzende Daniela Spies-Rübsamen und Schriftführerin Amneris Bürschel, die unsere Zeitung zum Gespräch trifft, befürworten das Inkrafttreten der Katzenschutzverordnung ausdrücklich – schließlich sei dies aufgrund des Bestrebens des Tierschutzvereins und langen Gesprächen überhaupt erst Thema geworden. Wie Amneris Bürschel sich erinnert, sei man bereits im Jahr 2012 an die zuständigen Kommunen herangetreten, da hielt sich die Resonanz zum Vorhaben sehr in Grenzen. „Es wäre schön, wenn die Verordnung einheitlich umgesetzt würde“, sagt Spies-Rübsamen mit Blick auf den Katzenschutz. Man sei auch froh, dass man jetzt „etwas in der Hand habe“. Zudem seien die meisten Menschen einsichtig, wenn man ihnen den Hintergrund der Katzenschutzverordnung erkläre.

i Wer kann diesem Fellknäuel wiederstehen? Jedes Jahr greifen die Tierschützer herrenlose Kätzinnen und ihren Nachwuchs auf, pflegen, füttern und versorgen sie medizinisch. Tierschutzverein Kreis Altenkirchen

Denn: „Wir haben das Katzenelend vor Augen“, betont Bürschel. So sei die unkontrollierte Vermehrung von Katzen ein Problem mit schmerzhaften Folgen gerade für Kitten: Infektionen, Katzenschnupfen, Augenentzündungen, Inzucht und Immunschwäche (FIV) sind einige der krankhaften Folgen, wenn eine unkontrollierte Vermehrung von Katzen erfolgt. Die Tierschützer betonen, dass es essenziell sei, dass nicht nur Freigängerkatzen kastriert und registriert werden, sondern auch reine Wohnungskatzen. Denn diese sind mal schnell entwischt, wenn die Wohnungstür kurz offen steht. „Dann kann aus einer Wohnungskatze schnell eine Streunerkatze werden“, weiß Bürschel.

Das Problem: Katzen vermehren sich schnell. So ergaben statische Aufzeichnungen, dass allein ein Katzenpaar schon zwei Würfe á drei bis sechs Kitten in einem Jahr bekommt. Katzen werden in der Regel im Alter zwischen sechs und neun Monaten geschlechtsreif. Unter anderem ist gerade die Zeit im März, April, Mai und im Herbst im September und Oktober sehr Kittenreich. „Wenn der Winter sehr mild war, geht es sogar schon im März los“, erklärt Bürschel. Je angespannter die Situation in der Tierauffangstation ist, desto mehr Personal wird für die Pflege, Reinigung und Fütterung der Tiere beansprucht. Man sei zwar froh, einen Helferkern von 40 Personen zu haben, wie Spies-Rübsamen und Bürschel betonen, der aktiv in der Tierauffangstation helfe, aber Unterstützung wird immer benötigt. Zudem sei das Alter der Helfer sehr durchmischt – von 16 Jahren bis 70 Jahren.

i Allein ein Katzenpaar kann schon zwei Würfe á drei bis sechs Kitten in einem Jahr bekommen. Katzen werden in der Regel im Alter zwischen sechs und neun Monaten geschlechtsreif. Tierschutzverein Kreis Altenkirchen

Ein großes Ärgernis ist die fehlende Registrierung gechippter Tiere. Oftmals verdeutlich der Tierarztbesuch mit Fundkatzen: Ein Chip ist vorhanden, eine Registrierung ist nicht erfolgt. Denn viele Halter wissen nicht, dass ein gechipptes Tier nicht automatisch Halterdaten auf dem Chip hinterlegt hat – wie Spies-Rübsamen und Bürschel ausführen. So ist auf dem Chip nur eine Identifikationsnummer für das jeweilige Tier vermerkt. Über diese kann der Tierarzt die hinterlegten Daten dann abrufen – vorausgesetzt, der Halter hat seine Daten bei den Haustierregistern Tasso oder Findefix (Deutscher Tierschutzbund) selbstständig registriert. Das geht einfach und unkompliziert. Katzen, die vom Tierschutzverein Kreis Altenkirchen vermittelt werden, sind gechippt und bei beiden Haustierregistern vermerkt – als Service seitens der Tierschützer mit Blick auf das Tierwohl.

i Auch Katzendame Frieda sucht noch liebe Dosenöffner. Tierschutzverein Kreis Altenkirchen

Gerade mit Blick auf verschwundene Katzen und Totfunde an Straßen wäre es wünschenswert, wenn Halter ihre Tiere registrieren lassen – so hätte man schlussendlich Gewissheit, falls mal etwas beim Freigang passiert, erklärt Daniela Spies-Rübsamen. Glücklicherweise beobachten die Tierschützer, dass das Bewusstsein für das Tierwohl zunimmt. Man arbeite mit einigen Bauernhöfen „Hand in hand“ für den Tierschutz (Stichwort: Bauernhofkatzen). Und man konnte erst kürzlich durch eine Spende erstmals eine Lebendfalle für Katzenmütter und Kitten anschaffen – eine absolute Erleichterung mit Blick auf die zeitintensiven und fordernden Einsätze der Tierschützer.

i Eine solche Lebendfalle für Kätzinnen und ihren Nachwuchs konnte jetzt durch eine Spende erstmals für den Tierschutzverein Kreis Altenkirchen angeschafft werden. Tierschutzverein Kreis Altenkirchen

Katzenstreichler, Helfer und Pflegestellen gesucht

Wer sich für das Tierwohl der Samtpfoten engagieren möchte, kann dies als Helfer bei den täglichen Reinigungs- und Fütterungsdiensten tun oder sich als Katzenstreichler nach Herzenslust mit den Tieren beschäftigen. Zudem werden Pflegestellen dringend gesucht. Wichtig zu wissen für Interessierte: Der Tierschutzverein Kreis Altenkirchen übernimmt alle Kosten (Futter, Tierarzt etc.) und die Ausstattung. Pflegestellen-Interessierte sollten viel Zeit mitbringen und ein Zimmer für die Samtpfoten zur Verfügung stellen können. Vorausgesetzt ist hierfür eine Absprache mit den Zuständigen des Tierschutzvereins Kreis Altenkirchen. Kontakt gibt es per Mail an verwaltung@tierschutz-altenkirchen.de oder auf der Webseite unter https://tierschutz-altenkirchen.de/.