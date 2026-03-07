Verstöße im Kreis Altenkirchen
Tierschutz: Kreisveterinäramt verzeichnet mehr Anzeigen
Beagle-Welpen, die aus einem Tiertransporter gerettet wurden, ruhen sich in einem Tierheim in Nürnberg (Bayern) aus. Zollbeamte
Beagle-Welpen, die aus einem Tiertransporter gerettet wurden, ruhen sich in einem Tierheim in Nürnberg (Bayern) aus. Zollbeamte haben 2014 in Nürnberg einen Welpentransport aus Osteuropa überprüft und 77 Tiere sichergestellt.
David Ebener. picture alliance / dpa

Die Menschen werden sensibler für das Thema Tierschutz, das macht sich beim Kreisveterinäramt in Altenkirchen bemerkbar. Jedes Jahr registrierten die Mitarbeiter dort 250 Anzeigen. Wir haben mit Amtstierarzt Harald Grünau zur Situation gesprochen.

„Es wird nicht weniger, Tierschutz wird immer mehr“, betont Harald Grünau, Doktor der Veterinärmedizin und Abteilungsleiter des Veterinäramtes des Landkreises Altenkirchen. Jedes Jahr registriert das Kreisveterinäramt, das seinen Sitz in Altenkirchen hat, 250 Anzeigen aus dem Gebiet.

