Seniorkater wurde im März im schlechten Zustand gefunden. Tierschutzverein Kreis Altenkirchen päppelte ihn auf. Trotz hohen Alters und der Diagnose „FIV-positiv“ haben sich liebevolle Adoptanten für ihn gefunden. Hier lesen Sie mehr zum Happy-End.
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Größer konnte die Freude am vergangenen Donnerstag in der Tierauffangstation in Weitefeld nicht sein – Seniorkater „Lucky“ ist endlich von einer liebevollen Familie adoptiert worden. Trotz seines hohen Alters mit geschätzt 15 Jahren und seiner bestätigen Diagnose „FIV-positiv“.