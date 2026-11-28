Auffangstation in Weitefeld Tierschützer freuen sich über Happy End für „Lucky“ Annika Stock 28.11.2026, 15:30 Uhr

i Karin Rother vom Tierschutzverein Kreis Altenkirchen (links) freut sich zusammen mit den Tierschützern aus Weitefeld über die Adoption von Kater Lucky durch Familie Claßen. Annika Stock

Seniorkater wurde im März im schlechten Zustand gefunden. Tierschutzverein Kreis Altenkirchen päppelte ihn auf. Trotz hohen Alters und der Diagnose „FIV-positiv“ haben sich liebevolle Adoptanten für ihn gefunden. Hier lesen Sie mehr zum Happy-End.

Größer konnte die Freude am vergangenen Donnerstag in der Tierauffangstation in Weitefeld nicht sein – Seniorkater „Lucky“ ist endlich von einer liebevollen Familie adoptiert worden. Trotz seines hohen Alters mit geschätzt 15 Jahren und seiner bestätigen Diagnose „FIV-positiv“.







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