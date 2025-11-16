Dank 500.000-Euro-Spende Tierpark Niederfischbach baut Besucherzentrum 16.11.2025, 12:00 Uhr

i So sieht der Eingang am Tierpark Niederfischbach aktuell aus. Das wird sich in den kommenden zwei Jahren ändern. Thomas Leurs

Der Tierpark in Niederfischbach wird sich in den kommenden zwei Jahren massiv verändern. Möglich macht das unter anderem eine 500.000-Euro-Spende der Else-Schütz-Stiftung. Was alles geplant ist, hat Tom Keßler erklärt.

Seit der neue Vorstand des Trägervereins des Tierparks Niederfischbach im Dezember 2024 seine Arbeit begonnen hat, hat sich einiges getan. Beim Frühjahrsputz haben sich mehr als 100 Helfer gefunden, das alte Primatenhaus wurde teilweise zurückgebaut, rund 30 alte Bäume wurden gefällt.







