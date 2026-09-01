Pferd, Hund und Kater sorgen für strahlende Gesichter: Tierische Besucher öffnen in der Villa Moritz in Kirchen-Wehbach Türen zu Erinnerungen, wecken Nähe und bringen Schwung in den Alltag der Senioren.
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Wenn eine 15-jährige Tinker-Stute in der Seniorenresidenz Villa Moritz in Kirchen-Wehbach zu Besuch kommt, gibt es plötzlich ganz andere Gesprächsthemen als Essen, Wetter und Medikamente. Paula ist 15 Jahre alt und eigentlich das Pflegepferd von Joana Schuss aus Kirchen, einer externen Auszubildenden.