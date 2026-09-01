Senioren in Wehbach
Tierischer Besuch bringt Freude in die Villa Moritz
Die Bewohnerin der Villa Moritz ist begeistert vom tierischen Besuch.
Die Bewohnerin der Villa Moritz ist begeistert vom tierischen Besuch.
Gaby Wertebach

Pferd, Hund und Kater sorgen für strahlende Gesichter: Tierische Besucher öffnen in der Villa Moritz in Kirchen-Wehbach Türen zu Erinnerungen, wecken Nähe und bringen Schwung in den Alltag der Senioren.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn eine 15-jährige Tinker-Stute in der Seniorenresidenz Villa Moritz in Kirchen-Wehbach zu Besuch kommt, gibt es plötzlich ganz andere Gesprächsthemen als Essen, Wetter und Medikamente. Paula ist 15 Jahre alt und eigentlich das Pflegepferd von Joana Schuss aus Kirchen, einer externen Auszubildenden.
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