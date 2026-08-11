Sommerfest im September Tierheim Siegen: Mehr Abgabetiere, mehr Kosten Annika Stock 11.08.2026, 17:30 Uhr

i Das Tierheim-Team freut sich zusammen mit Tierheimleiter Tobias Neumann (rechts) auf das Sommerfest am 5. und 6. September. Interessierte Besucher sind herzlich willkommen. Annika Stock

Das Team und die Ehrenamtler vom Tierheim Siegen laden interessierte Menschen zum Sommerfest am 5. und 6. September nach Siegen-Achenbach ein. Das Fest ist wichtig, um Einnahmen für die Tiere zu generieren – denn der Kostendruck ist überall spürbar.

Bundesweit stöhnen Tierheime unter dem Kostendruck. Auch im Siegener Tierheim ist die Situation aufgrund gestiegener Kosten und immer mehr kranker, alter und verhaltensauffälliger Abgabetiere angespannt, wie Tierheimleiter und Geschäftsführer Tobias Neumann (45) berichtet.







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