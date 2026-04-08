Das Tierheim Siegen lädt am 11. und 12. April zum Frühlingsfest ein. Hier können Besucher die Arbeit und die Tiere näher kennenlernen. Das Fest ist eine wichtige Einnahmequelle, um die Versorgung der Tiere und die hohen Kosten zu stemmen.
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Im Tierheim Siegen werden täglich rund 1000 Tiere betreut – egal ob Hunde, Katzen, Vögel, Kaninchen, Meerschweinchen, Schildkröten, Hühner, Schweine und viele mehr. Nun steht am Samstag und Sonntag, 11. und 12. April, von 13 bis 18 Uhr das beliebte Frühlingsfest an.