Frühlingsfest für guten Zweck Tierheim Siegen: Immer mehr kranke und alte Abgabetiere Annika Stock 08.04.2026, 12:00 Uhr

i Die Mitarbeiter und Ehrenamtler vom Tierheim Siegen freuen sich darauf, am 11. und 12. April das Tierheim und seine Bewohner interessierten Besuchern vorzustellen und über den Tierschutz zu informieren. Für ein abwechslungsreiches Programm ist gesorgt. Annika Stock

Das Tierheim Siegen lädt am 11. und 12. April zum Frühlingsfest ein. Hier können Besucher die Arbeit und die Tiere näher kennenlernen. Das Fest ist eine wichtige Einnahmequelle, um die Versorgung der Tiere und die hohen Kosten zu stemmen.

Im Tierheim Siegen werden täglich rund 1000 Tiere betreut – egal ob Hunde, Katzen, Vögel, Kaninchen, Meerschweinchen, Schildkröten, Hühner, Schweine und viele mehr. Nun steht am Samstag und Sonntag, 11. und 12. April, von 13 bis 18 Uhr das beliebte Frühlingsfest an.







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