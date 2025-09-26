Großeinsatz der Feuerwehr Tiefe Betroffenheit in Daaden nach Explosion 26.09.2025, 18:00 Uhr

i Der Morgen danach: Das Haus an der Betzdorfer Straße in Daaden ist nach der Explosion nur noch ein Trümmerhaufen. Thomas Leurs

Nach der Explosion an einem Haus in der Betzdorfer Straße in Daaden dauern die Aufräumarbeiten an. Die Daadener sind geschockt, auch noch Hunderte Meter entfernt haben die Wände gewackelt. Aber auch die Hilfsbereitschaft ist groß gewesen.

Wie stark die Explosion am Donnerstagnachmittag in der Daadener Innenstadt gewesen sein muss, ist auch am Tag danach noch sichtbar. Dutzende Meter entfernt liegen noch kleine Glasscherben auf der Straße. Das Haus in der Betzdorfer Straße in direkter Nähe des städtischen Rathauses ist nur noch ein Trümmerhaufen.







