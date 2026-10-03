Fazit nach drei Jahren Vorsitz
Thomas Wunder sieht Aktionskreis AK auf gutem Weg
Der gebürtige Altenkirchener Thomas Wunder (69) hat nach drei Jahren den Vorsitz im Aktionskreis Altenkirchen abgegeben. Mit uns
Der gebürtige Altenkirchener Thomas Wunder (69) hat nach drei Jahren den Vorsitz im Aktionskreis Altenkirchen abgegeben. Mit unserer Zeitung blickt er auf die Herausforderungen und die Ergebnisse zurück.
Thomas Wunder

Thomas Wunder zieht nach drei Jahren ein positives Fazit als Vorsitzender des Aktionskreises Altenkirchen. Er hat am 28. September seinen Vorsitz an Cordia Heck und Petra Schwarzbach abgegeben. Mit unserer Reporterin blickt er noch einmal zurück.

Lesezeit 3 Minuten
Der Altenkirchener Thomas Wunder hat nach drei Jahren den Vorsitz im Aktionskreis Altenkirchen abgegeben. Nun blickt er mit unserer Zeitung zurück auf die Herausforderungen, seine Zeit als Vorsitzender und wie er die Herausforderungen für die Innenstädte und Händler heutzutage bewertet.
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