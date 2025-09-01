Am 30. Juni wurde Thomas Marsell (36) zum neuen Ortschef in Ingelbach gewählt. Der gebürtige Luckenbacher hat schon einige Projekte im Blick für den kleinen Ort im Kreis Altenkirchen.

Als unsere Reporterin den neuen Ingelbacher Ortschef zum Pressetermin am Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“ trifft, wird schnell klar – Thomas Marsell möchte Projekte gezielt angehen. So berichtet der 36-Jährige, dass als Großprojekt demnächst die Sanierung und Renovierung des DGM „Alte Schule“ im Ort anstehen soll – natürlich mit Blick auf Berücksichtigung des Bestandsschutzes. „Wir wollen damit zügig starten“, blickt der neue Ortschef voraus. Denn das Gebäude ist schon in die Jahre gekommen. Hier finden Sitzungen des Ortsgemeinderats, Treffen des Gesangsvereins, das Seniorencafé und sogar Gottesdienste statt. Ein neuer Jugendraum wurde im unteren Teil des Gebäudes bereits fertiggestellt.

Ein eigenes Büro gibt es für Thomas Marsell hier nicht, er lagert derzeit die Akten bei sich zu Hause. Ein richtiger Arbeitsplatz wäre natürlich wünschenswert, aber Marsell nimmt es gelassen. Er möchte gerne zukünftig Ortsbürgermeistersprechstunden für die Bürgerinnen und Bürger im DGM etablieren. Den Schritt, Ortsbürgermeister zu werden, hat sich Marsell gut überlegt – schließlich möchte der Vater von drei Söhnen im Alter von drei, sieben und neun Jahren neben seiner Arbeit und ehrenamtlichen Tätigkeit als Ingelbacher Orstchef auch genügend Zeit für die Familie haben. Die Idee, sich als Bürgermeister zur Wahl zu stellen, war schon länger da, so Marsell. Seine Familie steht voll und ganz hinter ihm mit der Entscheidung. Seit Mai ist er als Sachbearbeiter in der Auftragsabwicklung der Firma Karl Georg beschäftigt, acht Jahre zuvor war er Automobilverkäufer im Hachenburger Autohaus Hottgenroth.

i Der neue Ortschef Thomas Marsell zeigt den Jugendraum, der im unteren Bereich des Dorfgemeinschaftshauses zu finden ist. Hier kann die junge Generation sich beschäftigen und zusammenkommen. Dass die Jugend sich im 550-Seelenort wohlfühlt, ist ihm ein Herzensanliegen. Annika Stock

An sich gefällt ihm Ingelbach gut, der Luckenbacher ist wegen der Liebe im Jahr 2012 hierhergezogen und fühlt sich sichtlich wohl. „Wir haben hier eine gute Infrastruktur, die Kinder können hier noch sorglos auf der Straße spielen“, sagt er. Thomas Marsell schätzt zudem die Gemeinschaft, den Zusammenhalt im Ort und ebenso, dass wenn man sie es möchten, Bürger ebenso „ihre Ruhe“ im Ort haben. „Man ist direkt mit den Leuten auf einer Wellenlänge“, erinnert er sich, wie er 2012 nach Ingelbach zog und direkt gut aufgenommen wurde.

i Das Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule an der Hauptstraße in Ingelbach soll saniert werden. Hier finden Ortsgemeinderatssitzungen statt, der Gesangsverein kommt zusammen und das Seniorencafé wird hier angeboten. Zudem werden auch Gottesdienste abgehalten. Annika Stock

Ein beliebtes Ziel an den Wochenenden ist die Gaststätte am Ingelbacher Sportplatz, die der Sportverein betreibt. Denn die letzte Gaststätte „Krack“ hat in den Corona-Jahren dichtgemacht. „Hier ist immer viel los“, freut sich Marsell über den Treffpunkt, der am Egonsteg an der Wied liegt. Generell ist in dem kleinen Ort einiges los: Lichterfest, 24-Stunden-Grillen am Vatertag oder das Sommerfest der Kinderkrebshilfe Gieleroth, das seit drei Jahren hier stattfindet. Das sind gleich drei große Veranstaltungen, die sehr beliebt sind.

Kontrovers diskutiert werde der neue Flächennutzungsplan, denn die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bis 2027 auf den Weg bringen will. Mit Blick auf die Zukunft wolle die Ortsgemeinde schauen, dass sie gut aufgestellt ist mit Blick auf die Neubewertung der Ortsflächen, so Marsell. Er lobt die gute Zusammenarbeit mit dem zwölfköpfigen Ortsgemeinderat. Man sei eine durchmischte Truppe mit unterschiedlichen Ansichten, aber dennoch arbeite man gut und konstruktiv zusammen.

i Die Gaststätte "Sportheim Ingelbach" ist an Wochenenden gut besucht. Zuletzt schloss in den Corona-Jahren die Gaststätte "Krack" an der Hauptstraße. Man sei froh, dass der Sportverein des Ortes das Angebot aufrecht erhält, so Thomas Marsell. Annika Stock

Fahrrad- und Wanderwege rücken ebenfalls in den Blickpunkt des neuen Ortschefs. So möchte Marsell diese weiter ausbauen und angliedern lassen. „Ich möchte frischen Wind ins Dorf bringen, aber ohne, dass die älteren Bürger auf der Strecke bleiben“, betont der 36-Jährige sein Anliegen, alle Generationen mit zu nehmen bei der Gestaltung von Ingelbach. Marsell möchte 100 Prozent für den kleinen Ort im Westerwald geben und dafür sorgen, dass Ingelbach attraktiv für die Jugend bleibt und ebenso attraktiv ist für ehemalige Bürger, die zurück in die Heimat möchten.

Gerne steht er für Anliegen der Bürger bereit, zieht aber auch klare Grenzen: „Ich bin kein Dorfsheriff und kein Oberbefehlshaber“, betont Marsell. Er lobt zudem die gute Zusammenarbeit mit der VG und den Mitarbeitern, die für Fragen immer ein offenes Ohr haben.

Ortsgemeinderat Ingelbach

Thomas Marsell ist der Ortschef von Ingelbach. Ingelbach gehört zu den Bachdörfern im Westerwald und hat etwa 550 Einwohner. Prägend für die Ortslage und den Namensgeber der Gemeinde ist der Bach Ingelbach, der am Ortsrand in die Wied mündet. Zum Ortsgemeinderat gehören zwölf Mitglieder: Sebastian Grollius (erster Beigeordneter), Claus Weber (Beigeordneter), Anna Eichelhardt, Désirée Rumpel, Björn Birk, Alexander Schumacher, Thomas Brag, Mario Strüder, Alexander Leukel, Oliver Horn, Florian Vohl und Armin Nauroth. Der Ortsgemeinderat von Ingelbach ist offen für Anregungen, Ideen, Kritik und Vorschläge. Kontakt gibt es unter der Mailadresse gemeinde@ingelbach.de