Bürgermeisterwahl am 31. Mai Thomas Abel will Gemeinschaft in Werkhausen stärken Annika Stock 21.05.2026, 12:00 Uhr

i Thomas Abel (61) vor dem Dorftreff in Werkhausen. Hier wurden bereits einige Projekte wie der "Weg der Sinne" umgesetzt, und der Dorftreff ist ein beliebter Aufenthaltsort für die Bürger. Künftig möchte er, dass die Werkhausener wieder mehr zusammenwachsen. Annika Stock

Der pragmatische Beamte Thomas Abel ist Ur-Werkhausener und liebt seine Heimat. Er möchte künftig, dass wieder mehr Gemeinschaftssinn in Werkhausen Einzug hält und wirft seinen Hut für das Bürgermeisteramt in den Ring. Am 31. Mai wird gewählt.

Thomas Abel liebt seine Heimat Werkhausen. Der 61-Jährige lebt schon immer in dem kleinen Ort und möchte künftig die Geschicke als neuer Ortsbürgermeister aktiv gestalten – deshalb stellt er sich zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 31. Mai. „Werkhausen ist Heimat“, betont er beim Treffen mit unserer Reporterin am Dorftreff.







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