Neuwahl nach Rücktritt Thomas Abel ist neuer Ortschef in Werkhausen Elmar Hering 31.05.2026, 19:15 Uhr

Nach dem Rücktritt von Ortsbürgermeister Darius Tawrowski wurden die Werkhausener erneut zur Urne gebeten. Zwischen einem Urgestein und einer Neubürgerin fiel ihre Wahl auf Thomas Abel. Beigeordneter Jens Drogi führte zuletzt die Geschäfte.

Zwei Bewerber haben sich in Werkhausen als Ortsbürgermeister zur Wahl gestellt. Zuletzt hatte der Erste Beigeordnete Jens Drogi die Gemeinde kommissarisch geführt, nachdem Darius Tawrowski bei der Kommunalwahl 2024 zwar mit 91,2 Prozent zum Ortschef gewählt wurde, das Amt aber im Februar 2026 niedergelegt hat.







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