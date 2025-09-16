Nicht nur unter touristischen Gesichtspunkten gibt es jetzt einen guten Grund mehr, die kleine Gemeinde Burglahr in der Lahrer Herrlichkeit zu besuchen. Einheimische und Gäste können an der frischen Luft Bewegung mit Lernen und Staunen verbinden.

Warum bauten vor vielen Hundert Jahren unsere Vorfahren eine Burg, wie lebten Ritter, Adel und Bauersleut? Diese und viele andere spannende Fragen beantwortet der neue Themenweg „Burg Lahr“.

Angefangen vom Dorfplatz über die Gnadenkapelle und das Terrain, auf dem sich einst Häuser des Burggesindes und anderer Untertanen der Burgherren befanden, bis hin zum Wahrzeichen Burglahrs, der Ruine „Burg Lahr“, führt der Weg entlang vieler Stationen der Dorf- und Regionalgeschichte. „Wir wollen einen lebendigen Einblick in die Geschichte unseres Ortes bieten“, sagt Ortsbürgermeister Dieter Reifenhäuser.

Ortsbürgermeister Dieter Reifenhäuser.

An einer Tafel auf dem Dorfplatz hält er sein Handy mit geöffneter App an einen Barcode. Sekunden später erscheint im Display eine Animation der Burg, und ein Internetvideo startet. „So hat sie wahrscheinlich ausgesehen“, sagt Blickhäuser und erklärt, dass diese Grafik von dem aus Burglahr stammenden und in Köln lebenden Lucas Fischer auch aufgrund von Georadar und Bodenfunden, die den alten Grundriss offenbarten, erstellt worden sei. Der Film indes erzählt von der Geschichte des Bauwerks, von seinen Bewohnern und den Menschen, die hier lebten: eine tolle Einführung in die Thematik, die Besucher sofort den Blick auf den Berg werfen lässt, wo sich die Ruine deutlich sichtbar erhebt.

Auch an den weiteren Stationen sind QR-Codes angebracht mit Erläuterungen zu den jeweiligen Bauwerken und Sehenswürdigkeiten. Ein besonderer Leckerbissen bietet sich, wenn man den Pfad zur Burg beschreitet und kurz vor dem Bauwerk rechts abbiegt, denn dort befindet sich das Gelände, auf dem die durch einen Wall geschützten Bewohner ihre einfachen Häuser mitsamt Kleinvieh hatten. Hier haben fleißige Helfer der Gemeinde einen Hochstand errichtet. Einmal mehr scannen, die Burg mitsamt Handy oder I-Pad ins Visier nehmen und schon eröffnet sich ein virtueller Blick in vergangene Zeiten, der mit Schwenk des Gerätes die jeweiligen heute vorhandenen Gegebenheiten mit faszinierenden Bildern ergänzt: Eine Frau, die Äpfel aufsammelt und ein sich bewegendes Schwein erscheinen inmitten von einfachen strohgedeckten Häusern.

i Sie ist Namensgeberin und Wahrzeichen der Ortsgemeinde: Die "Burg Lahr", die am 3. und 4. Oktober unter der Überschrift "700-Jahre Burg Lahr" und anlässlich der offiziellen Einweihung des Themenweges in ein buntes Treiben getaucht wird. Thomas Hoffmann

Mit diesen und vielen anderen liebevollen Details kann man sich mitten in die mittelalterliche Vergangenheit „beamen“, was nicht nur die Erwachsenen in Erstaunen versetzen dürfte. Denn die Erläuterungen sind über die bestechende Grafik hinaus so konzipiert, dass auch die Kleinen und Kleinsten verstehen, wie es früher war.

Dass dies überhaupt möglich wurde, verdankt die 500-Seelen-Gemeinde nicht zuletzt Zuschüssen vom Land und dem „Naturpark Westerwald“. Von den gesamten Kosten in Höhe von etwa 24.000 Euro musste Burglahr lediglich knapp 4800 Euro selbst aufbringen. „Vieles haben wir auch selbst gemacht“, sagt Blickhäuser und verweist darauf, dass vor vielen Jahren damit begonnen wurde, die „zugewachsene Ruine“ freizuschneiden, sodass erst danach der Turm weithin sichtbar wurde. „Wir haben uns die Burg wieder in den Ort geholt“, bringt es der Ortschef auf den Punkt.

i Ortsbürgermeister Blickhäuser auf dem Hochstand, von dem aus sich den Spaziergängern und Wanderern tolle Perspektiven eröffnen. Thomas Hoffmann

Es folgten weitere Maßnahmen. An Ideen mangelt es nicht, denn einen Klettersteig am schroffen Felsen kann sich Blickhäuser als Zukunftsvision ebenso vorstellen wie andere Attraktionen an der Ruine, die auch am 3. und 4. Oktober (jeweils ab 11 Uhr) im Mittelpunkt stehen wird, denn dann wird der „Themenweg Burg Lahr“ offiziell eröffnet. Unter der Überschrift „700 Jahre Burg Lahr“ veranstalten der Verein der Dorfgemeinschaft Burglahr und die Ortsgemeinde am genannten Samstag ein buntes Treiben mit Livemusik und mittelalterlichem Flair inclusive Bogenschießen und Abseilen von der Burg. Einen Tag zuvor (Feiertag) macht die “Vor-Tour der Hoffnung„, bei der viele Radler für krebskranke Kinder in die Pedale treten, Station in dem Dorf; zudem dürften ein Benefizkonzert des Westerwaldorchesters sowie “Die Adikrainer„ für tolle Stimmung sorgen – an einem historischen Ort, der mit dem Themenweg “Burg Lahr" um eine Attraktion reicher ist.