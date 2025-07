Nach der Teilnahme an der Casting-Show „The Voice of Germany “ im Jahr 2017 erzählt Reyna im gespräch mit unserer Zeitung, dass das Erlebnis damals seine Identitätsfindung als queerer Künstler in jeder Hinsicht positiv beeinflusst hat.

Als unsere Zeitung an diesem Julinachmittag am Programmkino „Wied-Scala“ eintrifft, hat Reyna im lauschigen Biergarten bereits ein Plätzchen fürs Interview ausgewählt und steigt sofort mit berührender Offenheit in ein Gespräch ein, das ihm sehr am Herzen liegt. Denn der 27-jährige Sänger hat viel zu erzählen über die Entwicklung, die sein Leben nach der Teilnahme an der Casting-Show „The Voice of Germany “ im Jahr 2017 genommen hat – ein Erlebnis, das seine Identitätsfindung als queerer Künstler in jeder Hinsicht positiv beeinflusst hat.

Um dies wirklich ermessen zu können, ist der Blick zurück einfach unumgänglich. Deshalb berichtet Reyna, der spanische und Westerwälder Wurzeln hat, zunächst voller Dankbarkeit von seiner Kindheit, die er unter seinem bürgerlichen Namen Daniel Castro Dominguez behütet im Dörfchen Schöneberg bei Altenkirchen verbringt. „Ich habe von klein auf gesungen. Das war meine Welt“, sagt Reyna. „Und eigentlich habe ich das auch immer nur für mich gemacht.“ Als er ab und zu bei kleineren Veranstaltungen mitwirkt, fällt sein Talent mehr als deutlich auf. „Und das hat dann dazu geführt, dass meine Freunde mich bei ,The Voice` angemeldet haben“, lacht er und beginnt, sich mit leuchtenden Augen zu erinnern.

i Daniel Castro Dominguez (heute unter dem Künstlernamen „Reyna“ bekannt) nahm 2017 mit 19 Jahren an der Casting-Show „The Voice of Germany“ teil und schaffte es erfolgreich in die Blind Auditions. Das Foto zeigt den gebürtigen Schöneberger und mit Vocal-Coach Yvonne Catterfeld bei der Verabschiedung nach den Battles. Johannes Pinter. Reyna

An die aufregende Castingphase, die damals parallel zu seinem Studium als Diplom-Kommunikations- und Grafikdesigner in Hennef verläuft. An die aufwendige Vorbereitung für die Blind Auditions in Berlin. An die wunderbare Gemeinschaft unter den Kandidaten („Das möchte ich niemals mehr missen wollen!“). An den surrealen Moment, in dem unglaublicherweise alle Promi-Coaches (Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Mark Forster und die Fanta-Vier-Sänger Smudo und Michi Beck) den Buzzer für ihn drücken. An die musikalisch exzellente und zugleich liebevolle Betreuung durch Wunsch-Coach Yvonne.

Reyna, der ohne Erwartungen in die Show gegangen ist, gewinnt letztlich nicht, aber er erringt durchaus eine Bekanntheit in der Musikbranche, die ihm viele Engagements einbringt. Große Verantwortung fühlt der Sänger nun auch für die unzähligen jungen Menschen, die ihm, dem geouteten Schwulen, folgen. „Ich wusste schon früh, dass ich irgendwie anders als meine Freunde bin und habe mich bei ,The Voice` auch schon offen queer gezeigt. Man hat mir oft die Frage gestellt, wie mir das gelingt. Aber man hat im Endeffekt nur eine Wahl im Leben, nämlich der Mensch zu sein, der man bist.“

i Dem 27-jährigen Reyna ist es wichtig, auch die feminine Seite des menschlichen Daseins zu verkörpern. Sein Künstlername setzt sich deshalb aus den spanischen Begriffen für "König" und "Königin" zusammen. Julia Hilgeroth-Buchner

Es sei ihm bald klar geworden, dass diese jungen Leute in ihm ein Vorbild sehen, das ihnen Hoffnung gibt. Nach seinem Studium zieht es Reyna in die Großstadt Köln. Er arbeitet als Grafikdesigner und als freischaffender Künstler an Schulen. „In den kreativen Projekten konnten die Kinder aus sich herausgehen und zu dem Menschen werden, der sie sein wollen.“ Im Sommer 2024 spürt Reyna, dass er sich verändern muss – und nun macht das Pressegespräch den Sprung in die Gegenwart.

„Ich arbeite inzwischen als festangestellter Modeberater bei einem großen Kölner Unternehmen und widme mich wieder mehr meiner Musik.“ Dazu gehört auch ein neuer Künstlername: „Rey bedeutet im Spanischen König, Reina heißt Königin. Die Fusion der Silben drückt aus, dass es keine Rolle spielt, ob man Frau oder Mann ist. Am Ende zählt, dass es um Kunst geht.“ Reyna erzählt abschließend von der erfolgreichen Zusammenarbeit mit zwei Kölner Produzenten und den drei neuen eigenen Songs, die ihn sehr glücklich machen.

„Ich würde hier in meiner Heimatregion gerne eine Veranstaltung planen, die ein Zeichen für die Erhaltung der Kultur und für die Wichtigkeit der Diversität setzt.“

Reyna

Der passionierte Balladen-Sänger spürt, dass es stetig vorwärtsgeht. „Man braucht Biss“, sagt Reyna, der seine Talente und Erfahrungen in seinem aktuellen Profil ideal bündeln kann. Und er hat einen Traum: „Ich würde hier in meiner Heimatregion gerne eine Veranstaltung planen, die ein Zeichen für die Erhaltung der Kultur und für die Wichtigkeit der Diversität setzt.“ Dazu möchte sich Reyna mit anderen Künstlern und Aktiven aus dem Westerwald vernetzen. Wer Interesse hat, der kann ihn über Daniel.castrodominguez@gmx.de oder Instagram (@its_reyna__) kontaktieren.