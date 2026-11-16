Beatles in Herdorf gefeiert „The Peteles“ und Kammerorchester sorgen für Gänsehaut Gaby Wertebach 16.11.2026, 17:15 Uhr

i In dem Moment war Peter Seel einfach nur mal Papa und total stolz auf seine musikalische Tochter Lucy, die eindeutig in die Fußstapfen des Papas tritt. Gaby Wertebach

Dieser Abend mit den „The Peteles“ und dem Kammerorchester Westerwald-Sieg war weit mehr als ein Konzert, es war eine mitreißende musikalische Zeitreise durch die unvergessliche Ära der Beatles. Welche Höhepunkte besonders im Gedächtnis bleiben.

Schon beim Blick in das fast bis auf den letzten Platz gefüllten Hüttenhaus in Herdorf, eine halbe Stunde vor Konzertbeginn, war klar, dieser Abend würde etwas Besonderes werden. Die Band „The Peteles“ und das Kammerorchester Westerwald-Sieg, dass an diesem Abend als das legendäre „Lonely Hearts Orchestra“ unter der musikalischen Leitung der Dirigentin und Cellistin Natalia Kazakova auftrat, hatten sich zu einer außergewöhnlichen Premiere ...







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