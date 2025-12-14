Polizei sucht Zeugen Teuren Alfa Romeo aus Autohaus in Altenkirchen geklaut Michael Fenstermacher 14.12.2025, 09:08 Uhr

i Einen schwarzen Alfa Romeo Stelvio, hier ein vergleichbares Modell, haben Kriminelle am frühen Samstagmorgen vom Gelände des Autohauses Hottgenroth in Altenkirchen gestohlen. Alexander93/Wikimedia

Es klingt nach einem ausgeklügelten Coup: Kriminelle haben in der Nacht auf Samstag aus einem Autohaus in Altenkirchen einen Alfa Romeo Stelvio, Listenpreis mindestens 60.000 Euro, gestohlen. Die Polizei fragt: Wer hat etwas mitbekommen?

Kriminelle haben in der Nacht auf Samstag einen hochwertigen Alfa Romeo vom Gelände des Autohauses Hottgenroth in Altenkirchen gestohlen. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrzeug des Modells Stelvio, einen SUV, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung hinzufügt.







