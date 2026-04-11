Beispiele aus dem AK-Land
Teure Fracht fließt in die Tanks von Lkws und Bussen
Die Branche des Güterkraftverkehrs ächzt derzeit stark unter den gestiegenen Dieselpreisen.
Die Branche des Güterkraftverkehrs ächzt derzeit stark unter den gestiegenen Dieselpreisen.
Jens Büttner. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Getrieben durch die hohen Spritpreise liebäugeln immer mehr Privatleute mit dem Umstieg auf ein Elektroauto. Aber was bedeuten die Mehrkosten beim Diesel für Besitzer von Lastwagen und Bussen? Dazu zwei Stimmen aus dem Kreis Altenkirchen. 

Lesezeit 3 Minuten
Die enorm gestiegenen Kraftstoffkosten, besonders beim Diesel, sind nicht nur ein Ärgernis und eine Belastung für Otto-Normal-Autofahrer und Pendler, sondern auch für heimische Wirtschaftsunternehmen, speziell aus der Transport- und Logistikbranche. Wir haben uns stellvertretend erkundigt bei einer Spedition in Wissen und bei der Westerwaldbus GmbH in Steinebach/Sieg.

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Kreis AltenkirchenVerkehr

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